Головин определил топ-клубы, ради которых готов уйти из «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью для сериала «Западная трибуна» на Okko определил топ-клубы, в которых хотел бы продолжить карьеру.

– Ты говорил, что следующий шаг – топ-клуб уровня «Реала», «Барсы», «Сити». Ты с этими идеями распрощался или еще видишь путь туда?

– Если какой-то топ-клуб обратится, и это устроит обе стороны, то я бы, конечно, пошел на этот шаг. Но только суперкоманда.

– «Реал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити»?

– Да.