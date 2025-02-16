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  • Головин определил топ-клубы, ради которых готов уйти из «Монако»

Головин определил топ-клубы, ради которых готов уйти из «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью для сериала «Западная трибуна» на Okko определил топ-клубы, в которых хотел бы продолжить карьеру.

– Ты говорил, что следующий шаг – топ-клуб уровня «Реала», «Барсы», «Сити». Ты с этими идеями распрощался или еще видишь путь туда?

– Если какой-то топ-клуб обратится, и это устроит обе стороны, то я бы, конечно, пошел на этот шаг. Но только суперкоманда.

«Реал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити»?

– Да.

  • Головин с лета 2018 года выступает за «Монако».
  • В этом сезоне 28-летний россиянин провел за клуб 27 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: Спортс''

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16.02.2025 19:28
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Комментарии (9)
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ss21
1739726196
Думаю после Монако Саша поедет в ЦСКА.
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neim
1739728185
А Зенит в этом списке есть ? )))
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Цугундeр
1739728424
)) Что ты..боро..здишь?)
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Интерес
1739729801
"Монако"-место погребения твоего таланта.
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...короче
1739730024
...вот, оно тебе надо? Поймал мыша, да и ешь не спеша...
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slavа0508
1739731021
Да не нужен ты там Саша ...копти уж небеса Монако ....
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R!Go
1739731330
А на деле окажется Рома или Хоффенхайм
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lime_still
1739748534
Кому ты из них нужен
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