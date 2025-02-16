Головин определил топ-клубы, ради которых готов уйти из «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью для сериала «Западная трибуна» на Okko определил топ-клубы, в которых хотел бы продолжить карьеру.
– Ты говорил, что следующий шаг – топ-клуб уровня «Реала», «Барсы», «Сити». Ты с этими идеями распрощался или еще видишь путь туда?
– Если какой-то топ-клуб обратится, и это устроит обе стороны, то я бы, конечно, пошел на этот шаг. Но только суперкоманда.
– «Реал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити»?
– Да.
- Головин с лета 2018 года выступает за «Монако».
- В этом сезоне 28-летний россиянин провел за клуб 27 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.