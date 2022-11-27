Хлусевич: «Николсон – лучший боец в истории ММА»

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич отреагировал на драку в матче против «Зенита» (0:0, 2:4 по пенальти).

«Лучший боец в истории ММА? Шамар Николсон», – сказал Хлусевич.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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