Хлусевич: «Николсон – лучший боец в истории ММА»

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич отреагировал на драку в матче против «Зенита» (0:0, 2:4 по пенальти).
«Лучший боец в истории ММА? Шамар Николсон», – сказал Хлусевич.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
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Источник: «Чемпионат»