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    Хави объяснил, почему отказал сборной Бразилии

    Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что его хотела назначить в свой штаб сборная Бразилии.

    «Это было неожиданно. Я общался с бразильцами через агента. Они хотели меня включить в штаб Тите.

    Однако я отказал, так как ждал возможности прийти в «Барселону». Сейчас я в лучшем клубе мира, который в моем сердце», – сказал испанец.

    • До «Барселоны» Хави тренировал катарский «Аль-Садд».
    • Хави принял каталонцев год назад.
    • «Барселона» 2 сезона подряд не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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    Источник: Goal

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