Хави объяснил, почему отказал сборной Бразилии

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что его хотела назначить в свой штаб сборная Бразилии.

«Это было неожиданно. Я общался с бразильцами через агента. Они хотели меня включить в штаб Тите.

Однако я отказал, так как ждал возможности прийти в «Барселону». Сейчас я в лучшем клубе мира, который в моем сердце», – сказал испанец.

До «Барселоны» Хави тренировал катарский «Аль-Садд».

Хави принял каталонцев год назад.

«Барселона» 2 сезона подряд не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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