Каррера назвал фаворита матча «Зенит» – «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в шестом туре Кубка России.
«Это сложная игра, обе команды имеют равные шансы на победу. Мой фаворит, очевидно, «Спартак», — сказал Каррера.
- «Зенит» примет «Спартак» в 16:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене».
- В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию