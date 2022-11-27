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    Каррера назвал фаворита матча «Зенит» – «Спартак»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в шестом туре Кубка России.

    «Это сложная игра, обе команды имеют равные шансы на победу. Мой фаворит, очевидно, «Спартак», — сказал Каррера.

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    Источник: «РБ Спорт»

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