Каррера назвал фаворита матча «Зенит» – «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в шестом туре Кубка России.

«Это сложная игра, обе команды имеют равные шансы на победу. Мой фаворит, очевидно, «Спартак», – сказал Каррера.

«Зенит» примет «Спартак» в 16:00 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене».

В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.

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