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    Защитник сборной Мексики Монтес открыт для предложений из РПЛ

    Центральный защитник сборной Мексики Сесар Монтес не против переехать в Россию. Об этом рассказал посредник Сергей Галунов.

    «Динамо» хотело приобрести Сесара этим летом, но сделку и итоге так и не закрыло. Мы неоднократно общались с его агентом по возможному переходу в РПЛ. Игрок открыт для предложений из России.

    Это очень качественный центральный защитник, основной игрок сборной Мексики. Многие могли его видеть в игре против Польши. Очень сильный физически, здорово ведет единоборства, хорош при игре на втором этаже. Не зря за ним следят многие европейские клубы. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что он заиграет в любом российском топ-клубе. Но тут палка о двух концах: чем лучше он играет на ЧМ, тем больше будет его трансферная стоимость», – сказал Галунов.

    • Монтес сыграл в обоих матчах Мексики на ЧМ-2022.
    • Футболист принадлежит «Монтеррею».
    • Монтес стоит 7 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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