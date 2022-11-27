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    Хави сообщил о переговорах «Барселоны» с 16-летним бразильцем

    Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил интерес клуба к нападающему «Палмейраса» Эндрику.

    «Мы разговаривали с самим игроком и его отцом. Я рассказал им о нашем проекте.

    Нам нужны такие таланты, как Эндрик. В будущем он станет большим футболистом», – считает Хави.

    • Эндрику в июле исполнилось 16 лет. Его трансфер в Европу возможен не ранее 2024 года.
    • На бразильца также претендуют «Реал», «ПСЖ» и другие клубы.
    • В составе «Палмейраса» форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 7 матчах.
    • Отступные в его контракте – 60 миллионов евро.

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    Источник: AS

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