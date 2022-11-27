Гончаренко рассчитывает на усиление состава «Урала» зимой

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от зимней паузы в сезоне.
«Мы понимаем, что сейчас зимняя пауза, нам надо отдохнуть, посмотреть, какую трансферную политику провернуть.
Может удастся найти игроков, которые смогут нас усилить.
У команды есть характер и это важно», – сказал Гончаренко.
- «Урал» не проигрывает 11 матчей подряд (8 побед + 3 ничьи).
- В РПЛ команда идет на 10-м месте.
- В Кубке России екатеринбуржцы выиграли группу с ЦСКА, «Сочи» и «Торпедо».
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Матч ТВ»