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    Гончаренко рассчитывает на усиление состава «Урала» зимой

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от зимней паузы в сезоне.

    «Мы понимаем, что сейчас зимняя пауза, нам надо отдохнуть, посмотреть, какую трансферную политику провернуть.

    Может удастся найти игроков, которые смогут нас усилить.

    У команды есть характер и это важно», – сказал Гончаренко.

    • «Урал» не проигрывает 11 матчей подряд (8 побед + 3 ничьи).
    • В РПЛ команда идет на 10-м месте.
    • В Кубке России екатеринбуржцы выиграли группу с ЦСКА, «Сочи» и «Торпедо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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