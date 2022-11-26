РПЛ высмеяла сходство тренера Австралии с Шалимовым

Пресс-служба РПЛ обратила внимание, что главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд похож на бывшего тренера «Урала», «Краснодара», «Ахмата» Игоря Шалимова.
«Мы что-то пропустили: давно ли Игорь Михайлович Шалимов тренирует Австралию?» – написала РПЛ по ходу матча ЧМ-2022 между австралийцами и Тунисом (1:0).
- Шалимов сейчас выступает экспертом на «Матч ТВ».
- Австралия идет в группе ЧМ-2022 2-й.
- В 3-м туре австралийцы сыграют с Данией.
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Источник: Бомбардир.ру