РПЛ высмеяла сходство тренера Австралии с Шалимовым

Пресс-служба РПЛ обратила внимание, что главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд похож на бывшего тренера «Урала», «Краснодара», «Ахмата» Игоря Шалимова.

«Мы что-то пропустили: давно ли Игорь Михайлович Шалимов тренирует Австралию?» – написала РПЛ по ходу матча ЧМ-2022 между австралийцами и Тунисом (1:0).

Шалимов сейчас выступает экспертом на «Матч ТВ».

Австралия идет в группе ЧМ-2022 2-й.

В 3-м туре австралийцы сыграют с Данией.

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