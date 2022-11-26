Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Алаев допустил участие медийных команд во Второй лиге

    Президент РПЛ Александр Алаев не против, чтобы медийные команды становились профессиональными.

    – Насколько вообще реально включение блогерских команд во Вторую лигу?

    – Вполне реально. Если ты соответствуешь лицензионным требованиям — ты можешь заявиться. «Сахалинец» же участвует.

    – Создатель 2DROTS хотел вас попросить об участии в РПЛ. Удалось ему достучаться до вас?

    – Все очень просто. Надо заявиться во Вторую лигу, потом выиграть ее, затем победить в Первой и завоевать таким образом путевку в РПЛ по спортивном принципу. Ну и пройти лицензирование.

    • В этом сезоне Кубка России играли медийные команды: «Амкал» и 2DROTS.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    В РПЛ рассказали, сколько болельщиков получили Fan ID
    В РПЛ положительно оценили новый формат Кубка России
    В РПЛ рассказали, какими мячами будут играть после ухода Nike 11
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11