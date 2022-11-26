Алаев допустил участие медийных команд во Второй лиге

Президент РПЛ Александр Алаев не против, чтобы медийные команды становились профессиональными.
– Насколько вообще реально включение блогерских команд во Вторую лигу?
– Вполне реально. Если ты соответствуешь лицензионным требованиям — ты можешь заявиться. «Сахалинец» же участвует.
– Создатель 2DROTS хотел вас попросить об участии в РПЛ. Удалось ему достучаться до вас?
– Все очень просто. Надо заявиться во Вторую лигу, потом выиграть ее, затем победить в Первой и завоевать таким образом путевку в РПЛ по спортивном принципу. Ну и пройти лицензирование.
- В этом сезоне Кубка России играли медийные команды: «Амкал» и 2DROTS.
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Источник: «Матч ТВ»