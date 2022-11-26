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    Кейн: «Ничья с США – не конец света для Англии»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оценил результат матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против США (0:0).

    «Не лучшая наша игра. Были несколько хороших комбинаций от нас. Не хватало завершения. Но отсутствие пропущенных мячей ставит нас в отличное положение в группе.

    Соперник был силен, двигаемся дальше. Знали, что США создадут трудности. Хороший соперник, которого нужно уважать. Ничья – это не конец света для нас. Ждем следующий матч», – сказал Кейн.

    • Англия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Уэльс.
    • Англия не выигрывала ЧМ с 1966 года.

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    Источник: England Football

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2261

      Бриг 52 минуты назад

      Позорный договорняк

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