Кейн: «Ничья с США – не конец света для Англии»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оценил результат матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против США (0:0).

«Не лучшая наша игра. Были несколько хороших комбинаций от нас. Не хватало завершения. Но отсутствие пропущенных мячей ставит нас в отличное положение в группе.

Соперник был силен, двигаемся дальше. Знали, что США создадут трудности. Хороший соперник, которого нужно уважать. Ничья – это не конец света для нас. Ждем следующий матч», – сказал Кейн.

Англия лидирует в группе.

Следующий соперник – Уэльс.

Англия не выигрывала ЧМ с 1966 года.

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