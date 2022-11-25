Катар первым вылетел с домашнего ЧМ-2022

Катар официально лишился шансов на выход из группы на чемпионате мира-2022.

Это случилось после матча второго тура группового этапа между Нидерландами и Эквадором (1:1).

Катар проиграл оба матча 1-го тура.

Это 1-й чемпионат мира для сборной Катара.

2-й раз в истории хозяин ЧМ не вышел из группы. 1-й раз такое случилось с ЮАР в 2010 году.

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