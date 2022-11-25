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    Катар первым вылетел с домашнего ЧМ-2022

    Катар официально лишился шансов на выход из группы на чемпионате мира-2022.

    Это случилось после матча второго тура группового этапа между Нидерландами и Эквадором (1:1).

    • Катар проиграл оба матча 1-го тура.
    • Это 1-й чемпионат мира для сборной Катара.
    • 2-й раз в истории хозяин ЧМ не вышел из группы. 1-й раз такое случилось с ЮАР в 2010 году.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +973

      ARSteven89 1 час назад

      В Зм туре от Депая и Гакпо пропустят, вылетят и разрешат бухло на стадионах )))

      0
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      Рейтинг: +526

      CSKA №1 1 час назад

      Не удивительно

      1
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