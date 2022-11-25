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    Четыре клуба РПЛ дали предварительное согласие на участие в зимнем турнире в ОАЭ. Минское «Динамо» отказалось

    Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о подготовке зимнего товарищеского турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

    «Хотим сделать этот турнир традиционной историей. На данный момент получены предварительные подтверждения от «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Ростова». Приглашали «Динамо» (Минск), но они отказались: там не совсем спортивная история. Турнир будет в Абу-Даби, он продлится со 2 по 14 февраля.

    Еще общаемся с клубами насчет реализации новых фишек из медиалиги, чтобы было больше контента. Это могут быть челленджи между матчами. Изменения правил в самих матчах мы пока не трогали», – сказал Алаев.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2007

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Ну может быть покажут.

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