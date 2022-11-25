В матче «Зенит» – «Спартак» произошла замена главного арбитра

Владимир Москалев будет главным арбитром матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» вместо изначально назначенного на игру Сергея Карасева.

Причина замены главного арбитра – простуда Карасeва.

«В связи с этим изменены бригады арбитров на двух матчах 6-го тура Кубка России. Главным судьей встречи «Зенита» и «Спартака» назначен Владимир Москалев, а VAR – Алексей Сухой. VAR на матче «Локомотив» – «Пари НН» будет Антон Фролов», – сообщает пресс-служба РФС.

Матч на «Газпром Арене» состоится 27 ноября.

В 1-м круге «Спартак» победил «Зенит» со счетом 3:0.

«Спартак» лидирует в группе. «Зенит» идет 3-м.

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