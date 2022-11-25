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    В матче «Зенит» – «Спартак» произошла замена главного арбитра

    Владимир Москалев будет главным арбитром матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» вместо изначально назначенного на игру Сергея Карасева.

    Причина замены главного арбитра – простуда Карасeва.

    «В связи с этим изменены бригады арбитров на двух матчах 6-го тура Кубка России. Главным судьей встречи «Зенита» и «Спартака» назначен Владимир Москалев, а VAR – Алексей Сухой. VAR на матче «Локомотив»«Пари НН» будет Антон Фролов», – сообщает пресс-служба РФС.

    • Матч на «Газпром Арене» состоится 27 ноября.
    • В 1-м круге «Спартак» победил «Зенит» со счетом 3:0.
    • «Спартак» лидирует в группе. «Зенит» идет 3-м.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7327

      Беспонтий 3 минуты назад

      сослаться на полезную болезнь наверно более помпезно
      чем выспренно дежурить у штрафной
      и безвозмездно
      ---
      не договорились титаны великого РПЛ
      видимо 4-0)))

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      7:1 8 минут назад

      хряки воду мутят.

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