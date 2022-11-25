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    Зырянов: «Семаку нет равных в России, но многие пытаются принизить его достижения в «Зените»

    Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался о главном тренере клуба из Петербурга Сергее Семаке.

    — Скажите честно — вы бы хотели однажды возглавить «Зенит»?

    — Провокационный вопрос! Но я отвечу. Видел, что пишут в соцсетях — мол, Зырянова отправили в «Черноморец», поскольку готовят смену Семаку. Ничего подобного! Уверен, Сергей Богданович может спокойно работать, завоевывать вторую звезду и двигаться дальше. Потому что равных ему в России пока нет.

    После Манчини принял команду в непростой ситуации, но выправил всe, создал коллектив. Сегодня «Зенит» — сильнейший клуб страны, причем давно даже вопросов не возникает, кто станет чемпионом.

    — В вашем личном рейтинге Семак в РПЛ — тренер номер один?

    — Конечно! Он уже в «Уфе» все доказал, вывел в Лигу Европы команду, которая ни до, ни после не блистала.

    Понятно, многие пытаются принизить его достижения в «Зените». Говорят — да с таким подбором футболистов кто угодно выиграет золото. Нет! Возьмите того же Манчини. У него ресурс был не хуже — а что в итоге? Пятое место!

    — Какую черту Сергея Богдановича с удовольствием переняли бы?

    — Доброжелательное спокойствие. Когда разговариваешь с Семаком, ощущение, что он все время улыбается.

    • Тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.
    • Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7764

      nik55 1 час назад

      как не лижи тебе в зените ничего не светит

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      Рейтинг: +12221

      Алексей З 1 час назад

      Интересно, что Семака физруком называют многие болелы Зенита, особенно часто после какой- либо осечки в чемпионате. Не верят в его талант ?
      Наверно все понимают , что гигемония Питера держится только на деньгах Газпрома, тренерских идей не видно. Имхо

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