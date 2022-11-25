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  • Зырянов: «Семаку нет равных в России, но многие пытаются принизить его достижения в «Зените»

Зырянов: «Семаку нет равных в России, но многие пытаются принизить его достижения в «Зените»

25 ноября 2022, 10:42
5

Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался о главном тренере клуба из Петербурга Сергее Семаке.

— Скажите честно — вы бы хотели однажды возглавить «Зенит»?

— Провокационный вопрос! Но я отвечу. Видел, что пишут в соцсетях — мол, Зырянова отправили в «Черноморец», поскольку готовят смену Семаку. Ничего подобного! Уверен, Сергей Богданович может спокойно работать, завоевывать вторую звезду и двигаться дальше. Потому что равных ему в России пока нет.

После Манчини принял команду в непростой ситуации, но выправил всe, создал коллектив. Сегодня «Зенит» — сильнейший клуб страны, причем давно даже вопросов не возникает, кто станет чемпионом.

— В вашем личном рейтинге Семак в РПЛ — тренер номер один?

— Конечно! Он уже в «Уфе» все доказал, вывел в Лигу Европы команду, которая ни до, ни после не блистала.

Понятно, многие пытаются принизить его достижения в «Зените». Говорят — да с таким подбором футболистов кто угодно выиграет золото. Нет! Возьмите того же Манчини. У него ресурс был не хуже — а что в итоге? Пятое место!

— Какую черту Сергея Богдановича с удовольствием переняли бы?

— Доброжелательное спокойствие. Когда разговариваешь с Семаком, ощущение, что он все время улыбается.

  • Тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.
  • Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Зырянов Константин
Комментарии (5)
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nik55
1669362656
как не лижи тебе в зените ничего не светит
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jek718875
1669371072
Серожа Симак лучший в мире,это даже коню понятно
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Plyash
1669379485
Да уж,по селекции,только в Южной Америке,травоядному равных нет,тут не поспоришь.Но в России...Пусть поработает в Уфе,или в Н.Н.?Как только из Зенита попросят,тогда и посмотрим.
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