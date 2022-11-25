Хлусевич рассказал, что Абаскаль изменил в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Мог ли представить, что будем вторыми перед паузой? Конечно, мог. У нас сильный коллектив, хорошие футболисты. Да и легионеры нам сразу сказали, что не собираются уезжать. Мы это знали, так что не переживали из-за новостей.

При Абаскале образовался коллектив. Атмосфера в команде великолепная. Требования, которые он выдвигает, понятны. Все знают, что делать. Доступность очень важна.

Что касается меня, то он много чему научил. От тактических моментов – деталей работы с мячом – до психологических. Тренер общается со всеми индивидуально. Это тоже важный момент.

При Ваноли тоже всe было хорошо. Просто и результаты также оказывали влияние. В чемпионате весной у нас не всe получалось. А Абаскаль сохранил то, что было. Так ещe и приумножил», – сказал Хлусевич.

Абаскаль принял «Спартак» летом.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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