Мостовой: «Настрой на «Спартак» огромный. Надо обыгрывать его»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой
«Надо обыгрывать «Спартак». Настрой на него, как и всегда, огромный, по-другому не бывает в таких матчах.
Тем более в этом сезоне «Спартак» очень хорош, поэтому надо как можно лучше подготовиться к встрече, чтобы победить и на позитивной волне уйти на зимнюю паузу.», – сказал Мостовой.
- Матч на «Газпром Арене» состоится 27 ноября.
- В 1-м круге «Спартак» победил «Зенит» со счетом 3:0.
- «Спартак» лидирует в группе. «Зенит» идет 3-м.
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Источник: «Известия»