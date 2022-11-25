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    Мостовой: «Настрой на «Спартак» огромный. Надо обыгрывать его»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой

    «Надо обыгрывать «Спартак». Настрой на него, как и всегда, огромный, по-другому не бывает в таких матчах.

    Тем более в этом сезоне «Спартак» очень хорош, поэтому надо как можно лучше подготовиться к встрече, чтобы победить и на позитивной волне уйти на зимнюю паузу.», – сказал Мостовой.

    • Матч на «Газпром Арене» состоится 27 ноября.
    • В 1-м круге «Спартак» победил «Зенит» со счетом 3:0.
    • «Спартак» лидирует в группе. «Зенит» идет 3-м.

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    Источник: «Известия»

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