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    Роналду во время матча с Ганой достал из трусов энергетическую добавку и съел

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по ходу встречи первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Ганы (3:2) съел энергетическую добавку.

    Роналду был в штрафной соперника и достал из трусов плохо видимый предмет, затем съел его. Источник сообщает, что это была энергетическая добавка.

    • Роналду забил Гане с пенальти.
    • Игрок стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.
    • Роналду заменили во 2-м тайме.

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    Источник: A Bola

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4409

      Snek 4 минуты назад

      Может это был сыр под*алупный?

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