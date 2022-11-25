Роналду во время матча с Ганой достал из трусов энергетическую добавку и съел

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по ходу встречи первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Ганы (3:2) съел энергетическую добавку.

Роналду был в штрафной соперника и достал из трусов плохо видимый предмет, затем съел его. Источник сообщает, что это была энергетическая добавка.

Роналду забил Гане с пенальти.

Игрок стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.

Роналду заменили во 2-м тайме.

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