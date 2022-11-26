Где и во сколько смотреть матч Польша – Саудовская Аравия: 26 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Польши и Саудовской Аравии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Саудовская Аравия в матче 1-го тура победила Аргентину (2:1), а Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0).

Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матчи ЧМ-2022

Встреча состоится в субботу, 26 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

Начало – в 16:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Прогноз на матч Польша – Саудовская Аравия

Стартовые составы на матч Польша – Саудовская Аравия

Новости ЧМ-2022

Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы