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    Польша – Саудовская Аравия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы сборных Польши и Саудовской Аравии на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

    Польша: Щесны, Берешиньски, Кивиор, Глик, Кэш, Зелински, Крыховяк, Белик, Франковски, Милик, Левандовски.

    Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Аль-Бреик, Аль-Булаихи, Аль-Амри, Абдулхамид, Аль-Маки, Канно, Аль-Наджеи, Аль-Давсари, Аль-Брикан, Аль-Шехри.

    • Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане.
    • Начало – в 16:00 мск.
    • Саудовцы стартовали на ЧМ с победы над Аргентиной (2:1), поляки – с ничьей с Мексикой (0:0).

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    Польша – Саудовская Аравия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 26 ноября 1
    Где и во сколько смотреть матч Польша – Саудовская Аравия: 26 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17240

      ilichkadr 1 минуту назад

      Саудиты просто обязаны отодрать пшеков по определению!!! Болеем за дружественную страну!

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      Рейтинг: +8373

      vladik12 2 минуты назад

      -1,5 Польши.

      0
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      Рейтинг: +51492

      MaxRnD 32 минуты назад

      Даёшь чудо ещё раз

      4
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      Рейтинг: +6366

      Красногорск_Фан > MaxRnD 23 минуты назад

      От Арабских братушек ))) надеюсь они не перегорели от празднования и смогут отбиться от пшеков .

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