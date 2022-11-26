Стали известны стартовые составы сборных Польши и Саудовской Аравии на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Польша: Щесны, Берешиньски, Кивиор, Глик, Кэш, Зелински, Крыховяк, Белик, Франковски, Милик, Левандовски.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Аль-Бреик, Аль-Булаихи, Аль-Амри, Абдулхамид, Аль-Маки, Канно, Аль-Наджеи, Аль-Давсари, Аль-Брикан, Аль-Шехри.

Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане.

Начало – в 16:00 мск.

Саудовцы стартовали на ЧМ с победы над Аргентиной (2:1), поляки – с ничьей с Мексикой (0:0).

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Прогноз на матч Польша – Саудовская Аравия

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