Польша – Саудовская Аравия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 26 ноября

Сборные Польши и Саудовской Аравии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 26 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Команды встречались один раз в истории. Поляки выиграли со счетом 2:1.

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Коэффициенты:

Победа Польши – 1.80

Ничья – 3.55

Победа Саудовской Аравии – 5.30

Рекомендуемая ставка: победа Польши

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