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    Польша – Саудовская Аравия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 26 ноября

    Сборные Польши и Саудовской Аравии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 26 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

    Команды встречались один раз в истории. Поляки выиграли со счетом 2:1.

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    Коэффициенты:

    • Победа Туниса – 1.80
    • Ничья – 3.55
    • Победа Австралии – 5.30

    Рекомендуемая ставка: победа Польши

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    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      egraf 34 минуты назад

      Бомбардир, исправь,про какой матч пишите? Польша -Сауд.Аравия или Тунис - Австралия?

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