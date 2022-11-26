Польша – Саудовская Аравия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 26 ноября

Сборные Польши и Саудовской Аравии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 26 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Команды встречались один раз в истории. Поляки выиграли со счетом 2:1.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Польши
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Стартовые составы на матч Польша – Саудовская Аравия
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Источник: «Бомбардир»