Тарханов: «Сербия сможет преподнести сюрприз Бразилии»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Бразилией и Сербией.

«Конечно, я буду смотреть этот матч. Думаю, что вся Россия будет поддерживать сербов, у них будет мощная поддержка.

Уверен, они смогут преподнести сюрприз бразильцам. Нас ждет интересный матч. Сейчас все очень непредсказуемо», – сказал Тарханов.

Матч состоится сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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