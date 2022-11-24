Тарханов: «Сербия сможет преподнести сюрприз Бразилии»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Бразилией и Сербией.
«Конечно, я буду смотреть этот матч. Думаю, что вся Россия будет поддерживать сербов, у них будет мощная поддержка.
Уверен, они смогут преподнести сюрприз бразильцам. Нас ждет интересный матч. Сейчас все очень непредсказуемо», – сказал Тарханов.
- Матч состоится сегодня в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: «РБ Спорт»