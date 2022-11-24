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    Тарханов: «Сербия сможет преподнести сюрприз Бразилии»

    Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Бразилией и Сербией.

    «Конечно, я буду смотреть этот матч. Думаю, что вся Россия будет поддерживать сербов, у них будет мощная поддержка.

    Уверен, они смогут преподнести сюрприз бразильцам. Нас ждет интересный матч. Сейчас все очень непредсказуемо», – сказал Тарханов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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