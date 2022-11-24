«Держитесь, что бы ни было»: игрок Камеруна обратился к футболистам сборной России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа выступил с обращением в адрес российских футболистов.

Сборную России отстранили от участия в международных турнирах.

«Это непросто – много работать, иметь шансы попасть на чемпионат мира и в итоге оказаться в такой ситуации. Хотел бы передать футболистам в России слова поддержки. Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было.

Я чувствую эту поддержку даже издалека. Всем очень благодарен и уверен, что мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило. Главное – оставаться людьми и поддерживать друг друга», – сказал Ондуа.

Ондуа имеет российское гражданство.

Камерун сегодня сыграет против Швейцарии в матче ЧМ-2022. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

На ЧМ-2022 сыграет футболист с российским паспортом, но за Камерун: он ездил в Воркуту в отпуск и мечтал о сборной России

Стартовые составы на матч Швейцария – Камеру