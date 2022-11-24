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    «Держитесь, что бы ни было»: игрок Камеруна обратился к футболистам сборной России

    Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа выступил с обращением в адрес российских футболистов.

    Сборную России отстранили от участия в международных турнирах.

    «Это непросто – много работать, иметь шансы попасть на чемпионат мира и в итоге оказаться в такой ситуации. Хотел бы передать футболистам в России слова поддержки. Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было.

    Я чувствую эту поддержку даже издалека. Всем очень благодарен и уверен, что мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило. Главное – оставаться людьми и поддерживать друг друга», – сказал Ондуа.

    • Ондуа имеет российское гражданство.
    • Камерун сегодня сыграет против Швейцарии в матче ЧМ-2022. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    На ЧМ-2022 сыграет футболист с российским паспортом, но за Камерун: он ездил в Воркуту в отпуск и мечтал о сборной России

    Стартовые составы на матч Швейцария – Камеру

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16322

      афоня72 13 минут назад

      Держись сам брат Камерун наше Все. После Российского тренера. Валерия Кузьмича!!

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