«Держитесь, что бы ни было»: игрок Камеруна обратился к футболистам сборной России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа выступил с обращением в адрес российских футболистов.
Сборную России отстранили от участия в международных турнирах.
«Это непросто – много работать, иметь шансы попасть на чемпионат мира и в итоге оказаться в такой ситуации. Хотел бы передать футболистам в России слова поддержки. Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было.
Я чувствую эту поддержку даже издалека. Всем очень благодарен и уверен, что мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило. Главное – оставаться людьми и поддерживать друг друга», – сказал Ондуа.
- Ондуа имеет российское гражданство.
- Камерун сегодня сыграет против Швейцарии в матче ЧМ-2022. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
На ЧМ-2022 сыграет футболист с российским паспортом, но за Камерун: он ездил в Воркуту в отпуск и мечтал о сборной России
Источник: «РБ Спорт»