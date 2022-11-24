Швейцария и Камерун назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Игра пройдет на стадионе «Аль Жануб». Начало – в 13:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Фройлер, Соу, Эмболо, Шакири, Варгас.

Камерун: Онана, Толо, Н'Кулу, Кастеллетто, Фай, Гуэ, Онгла, Замбо-Ангисса, Мбемо, Шупо-Мотинг, Токо Экамби.

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Прогноз на матч Швейцария – Камерун

Где смотреть матч Швейцария – Камерун?

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