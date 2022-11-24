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    Швейцария – Камерун: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Швейцария и Камерун назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Игра пройдет на стадионе «Аль Жануб». Начало – в 13:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Фройлер, Соу, Эмболо, Шакири, Варгас.

    Камерун: Онана, Толо, Н'Кулу, Кастеллетто, Фай, Гуэ, Онгла, Замбо-Ангисса, Мбемо, Шупо-Мотинг, Токо Экамби.

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    Прогноз на матч Швейцария – Камерун

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    Источник: «Бомбардир»

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