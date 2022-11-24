Швейцария – Камерун прогноз на матч чемпионата мира 2022

Сборные Швейцарии и Камеруна сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 24 ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Сборные ни разу не играли друг против друга.
Швейцария уверенно выиграла отборочную группу к ЧМ-2022, не проиграв ни одного матча и опередив Италию.
Камерун проиграл семь последних матчей на чемпионатах мира с разницей голов 3:16.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Швейцарии
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Источник: «Бомбардир»