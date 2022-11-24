Швейцария – Камерун прогноз на матч чемпионата мира 2022

Сборные Швейцарии и Камеруна сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 24 ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.

Сборные ни разу не играли друг против друга.

Швейцария уверенно выиграла отборочную группу к ЧМ-2022, не проиграв ни одного матча и опередив Италию.

Камерун проиграл семь последних матчей на чемпионатах мира с разницей голов 3:16.

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Коэффициенты:

Победа Швейцарии – 1.75

Ничья – 3.55

Победа Камеруна – 5.30

Рекомендуемая ставка: победа Швейцарии

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