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    Швейцария – Камерун прогноз на матч чемпионата мира 2022

    Сборные Швейцарии и Камеруна сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 24 ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.

    Сборные ни разу не играли друг против друга.

    Швейцария уверенно выиграла отборочную группу к ЧМ-2022, не проиграв ни одного матча и опередив Италию.

    Камерун проиграл семь последних матчей на чемпионатах мира с разницей голов 3:16.

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    Коэффициенты:

    • Победа Швейцарии – 1.75
    • Ничья – 3.55
    • Победа Камеруна – 5.30

    Рекомендуемая ставка: победа Швейцарии

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    Источник: «Бомбардир»

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