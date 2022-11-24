Сборные Швейцарии и Камеруна сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

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Встреча состоится в четверг, 24 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб».

Начало – в 13:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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Стартовые составы на матч Швейцария – Камерун

Прогноз на матч Швейцария – Камерун

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