Сборные Швейцарии и Камеруна сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
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- Встреча состоится в четверг, 24 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб».
- Начало – в 13:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
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Стартовые составы на матч Швейцария – Камерун
Прогноз на матч Швейцария – Камерун
Источник: «Бомбардир»