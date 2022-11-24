Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Глебов рассказал, что может разозлить Карпина

    Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о работе с главным тренером Валерием Карпиным.

    – Карпин бывает несправедливым?

    – Нет.

    – Вот прямо нет? Никогда?

    – Нет. Это еще один его большой плюс – он старается относиться ко всем справедливо.

    Если какой-то пихач от него есть – он по правде. А не так, что он выдумал что-то. Если цепляется, значит, есть за что.

    – Что надо сделать, чтобы разозлить Карпина?

    – Не прийти вовремя на массаж. На лечение. На теорию. Плохо тренироваться. Не выполнять требования в игре. Это больше всего его злит.

    Он может простить неточный пас или удар – потому что сам был футболистом. Но только не нарушения дисциплины в быту.

    – Штрафы прилетают?

    – Он в основном словами.

    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 35 очков в 17 турах чемпионата.
    • Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года, сборную России – с июля 2021-го.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Глебов рассказал о своем отношении к алкоголю и курению
    Глебов заявил, что его не удивили сборные Таджикистана и Узбекистана
    Глебов: «Сербия – фаворит чемпионата мира в Катаре» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11