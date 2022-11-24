Глебов рассказал, что может разозлить Карпина

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о работе с главным тренером Валерием Карпиным.
– Карпин бывает несправедливым?
– Нет.
– Вот прямо нет? Никогда?
– Нет. Это еще один его большой плюс – он старается относиться ко всем справедливо.
Если какой-то пихач от него есть – он по правде. А не так, что он выдумал что-то. Если цепляется, значит, есть за что.
– Что надо сделать, чтобы разозлить Карпина?
– Не прийти вовремя на массаж. На лечение. На теорию. Плохо тренироваться. Не выполнять требования в игре. Это больше всего его злит.
Он может простить неточный пас или удар – потому что сам был футболистом. Но только не нарушения дисциплины в быту.
– Штрафы прилетают?
– Он в основном словами.
- «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 35 очков в 17 турах чемпионата.
- Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года, сборную России – с июля 2021-го.
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