Глебов рассказал, что может разозлить Карпина

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о работе с главным тренером Валерием Карпиным.

– Карпин бывает несправедливым?

– Нет.

– Вот прямо нет? Никогда?

– Нет. Это еще один его большой плюс – он старается относиться ко всем справедливо.

Если какой-то пихач от него есть – он по правде. А не так, что он выдумал что-то. Если цепляется, значит, есть за что.

– Что надо сделать, чтобы разозлить Карпина?

– Не прийти вовремя на массаж. На лечение. На теорию. Плохо тренироваться. Не выполнять требования в игре. Это больше всего его злит.

Он может простить неточный пас или удар – потому что сам был футболистом. Но только не нарушения дисциплины в быту.

– Штрафы прилетают?

– Он в основном словами.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

Команда набрала 35 очков в 17 турах чемпионата.

Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года, сборную России – с июля 2021-го.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию