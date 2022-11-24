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    «Олимпиакос» намерен расторгнуть контракт с экс-защитником «Реала» Марсело

    Левый защитник «Олимпиакоса» Марсело близок к уходу из клуба.

    Греки всерьез задумались о расторжении контракта с экс-футболистом «Реала».

    У 34-летнего бразильца проблемы с лишним весом – он не может играть более 30 минут.

    При этом зарплата Марсело составляет 3,4 миллиона евро в год после уплаты налогов. Учитывая уровень его игры, этот фактор дестабилизирует раздевалку команды.

    Игрок может сменить клуб уже зимой. За ситуацией следят «Бешикташ» и «Лос-Анджелес».

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    Источник: Foot Mercato

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