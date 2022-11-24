Полузащитник «Фиорентины» Амрабат: «Кокорин – фантастический парень и отличный футболист»

Футболист «Фиорентины» Софиан Амрабат высоко отозвался об Александре Кокорине.

«Кокорин – фантастический парень! Отличный футболист, он мне нравится.

Он не так много играл в «Фиорентине», но, думаю, сейчас Алекс выглядит отлично.

Желаю ему всего наилучшего!» – сказал Амрабат.

В конце августа «Фиорентина» отдала Кокорина в аренду «Арису».

В этом сезоне россиянин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 9 матчах.

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