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    Полузащитник «Фиорентины» Амрабат: «Кокорин – фантастический парень и отличный футболист»

    Футболист «Фиорентины» Софиан Амрабат высоко отозвался об Александре Кокорине.

    «Кокорин – фантастический парень! Отличный футболист, он мне нравится.

    Он не так много играл в «Фиорентине», но, думаю, сейчас Алекс выглядит отлично.

    Желаю ему всего наилучшего!» – сказал Амрабат.

    • В конце августа «Фиорентина» отдала Кокорина в аренду «Арису».
    • В этом сезоне россиянин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 9 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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