Полузащитник «Фиорентины» Амрабат: «Кокорин – фантастический парень и отличный футболист»

Футболист «Фиорентины» Софиан Амрабат высоко отозвался об Александре Кокорине.
«Кокорин – фантастический парень! Отличный футболист, он мне нравится.
Он не так много играл в «Фиорентине», но, думаю, сейчас Алекс выглядит отлично.
Желаю ему всего наилучшего!» – сказал Амрабат.
- В конце августа «Фиорентина» отдала Кокорина в аренду «Арису».
- В этом сезоне россиянин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 9 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»