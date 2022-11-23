«Это мой брат». Юран – о Юрановиче из сборной Хорватии

Бывший главный тренер «Химок» и других команд Сергей Юран прокомментировал фамилию защитника сборной Хорватии Йосипа Юрановича.
«Это мой троюродный брат», – сказал тренер.
- Юранович сыграл в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2022 против Марокко (0:0).
- 27-летний игрок стоит 6,5 миллиона евро.
- На его счету 22 матча за сборную.
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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»