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    Президент «Оренбурга»: «Дзюба и Роналду? Таких не берем»

    «Оренбург» не будет подписывать Криштиану Роналду и Артема Дзюбу (они свободные агенты). Об этом сообщил президент клуба Василий Еремякин.

    «Мы не берем таких, как Роналду. Ни Дзюбу, ни Роналду. Мы хотим, чтобы у нас в коллективе была химия. Взять его, чтобы нянчиться? У нас для этого слишком незначительные ресурсы. Мы бы такие деньги не потянули. Мы клуб, который считает каждую копейку», – сказал Еремякин.

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

    «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1177

      САНЁК17 19 минут назад

      Смейтесь смейтесь над Дзюбой,он найдет себе команду,а вот Роналду найти себе клуба очень проблематично.

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