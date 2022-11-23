Президент «Оренбурга»: «Дзюба и Роналду? Таких не берем»

«Оренбург» не будет подписывать Криштиану Роналду и Артема Дзюбу (они свободные агенты). Об этом сообщил президент клуба Василий Еремякин.

«Мы не берем таких, как Роналду. Ни Дзюбу, ни Роналду. Мы хотим, чтобы у нас в коллективе была химия. Взять его, чтобы нянчиться? У нас для этого слишком незначительные ресурсы. Мы бы такие деньги не потянули. Мы клуб, который считает каждую копейку», – сказал Еремякин.

Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.

Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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