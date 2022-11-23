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    Кубок России. «Ростов» проиграл «Оренбургу», команды забили шесть мячей на двоих

    «Оренбург» победил «Ростов» (4:2) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.

    Оренбуржцы благодаря этой победе поднялись с последнего на первое место в группе С. «Ростов» опустился на четвертую строчку.

    Россия. Кубок. 5-й тур. Группа С

    Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мелехин (автогол), 2; 2:0 – Мансилья, 5; 3:0 – Флорентин, 37; 3:1 – Байрамян, 55; 4:1 – Сычевой (с пенальти), 66; 4:2 – Мельников, 81.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3054

      Ziklop 10 минут назад

      Оренбург дома сильно играет, в гостях намного хуже.

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      Рейтинг: +8731

      GoLenaStop 59 минут назад

      Ростсельмаш, опять шапок не хватило?
      Вероятно, молодежь испытывали, но результат должен быть в нашу пользу.
      Слишком много экспериментов.

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