Кубок России. «Ростов» проиграл «Оренбургу», команды забили шесть мячей на двоих

«Оренбург» победил «Ростов» (4:2) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.

Оренбуржцы благодаря этой победе поднялись с последнего на первое место в группе С. «Ростов» опустился на четвертую строчку.

Россия. Кубок. 5-й тур. Группа С

Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Мелехин (автогол), 2; 2:0 – Мансилья, 5; 3:0 – Флорентин, 37; 3:1 – Байрамян, 55; 4:1 – Сычевой (с пенальти), 66; 4:2 – Мельников, 81.

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