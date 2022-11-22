У Месси 1 гол с игры в 9 последних матчах ЧМ

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Единственный гол аргентинцев забил Лионель Месси, реализовав пенальти.

Форвард «ПСЖ» в последних девяти матчах на чемпионата мира с игры забил только один раз. В 2018 году он поразил ворота Нигерии (2:1) на групповом этапе.

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Подробности матча Аргентина – Саудовская Аравия

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