У Месси 1 гол с игры в 9 последних матчах ЧМ

Да не такого быть не может, это великий гном , барсу построили под гнома вот и забивал, в сборной он полный ноль, зеболотный тоже с пенальти забивает
В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.
Единственный гол аргентинцев забил Лионель Месси, реализовав пенальти.
Форвард «ПСЖ» в последних девяти матчах на чемпионата мира с игры забил только один раз. В 2018 году он поразил ворота Нигерии (2:1) на групповом этапе.
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Подробности матча Аргентина – Саудовская Аравия
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