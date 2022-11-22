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    У Месси 1 гол с игры в 9 последних матчах ЧМ

    В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

    Единственный гол аргентинцев забил Лионель Месси, реализовав пенальти.

    Форвард «ПСЖ» в последних девяти матчах на чемпионата мира с игры забил только один раз. В 2018 году он поразил ворота Нигерии (2:1) на групповом этапе.

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    Подробности матча Аргентина – Саудовская Аравия

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +203

      Romeo 123 1 час назад

      Да не такого быть не может, это великий гном , барсу построили под гнома вот и забивал, в сборной он полный ноль, зеболотный тоже с пенальти забивает

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      Рейтинг: +10

      дошик 1 час назад

      а что с голом Месси против Nigeria на ЧМ18?

      0
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      Рейтинг: +951

      ARSteven89 1 час назад

      Мдаааа, кто бы мог предположить, что Месси может последний раз сыграть на ЧМ уже в 3м туре группового этапа. Теперь нужно без ошибок, если хочет повторить судьбу хотя бы Марадоны-90 или вообще сборной Испании-10.

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