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    CAS шесть часов рассматривал апелляции клубов РПЛ на решение ФИФА о приостановке контрактов легионеров

    Состоялось заседание CAS по апелляции клубов РПЛ о приостановке контрактов легионеров.

    Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке до конца сезона-2022/23. Апелляции на это решение направили «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».

    «Заседание длилось около шесть часов. Были заслушаны показания клубов, в том числе от руководителей некоторых клубов. От ФИФА свидетелей не было. Сроки принятия решения по итогам заседания не озвучены», – сообщает источник ТАСС.

    • Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международного.

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    Источник: ТАСС

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