Тимоти Веа: «Отец не сыграл на ЧМ. Сейчас я проживаю это через себя»

Нападающий сборной США Тимоти Веа дал комментарий после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Уэльса (1:1). Он забил.

«Обсуждал ли я с отцом, как забью? Нет, что вы. Самое главное — это помогать команде и добывать победы.

У отца не было возможности сыграть на чемпионате мира. Сейчас я проживаю это чувство через себя», – сказал Веа.

Веа – сын президента Либерии, обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа.

22-летний Веа стоит 12 миллионов евро.

В сезоне Лиги 1 у форварда «Лилля» 6 матчей, 2 голевые передачи.

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