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    Магуайр и Кейн травмировались в матче с Ираном на ЧМ-2022

    Футболисты сборной Англии Гарри Магуайр и Гарри Кейн не смогли доиграть матч против Ирана.

    Защитнику «Манчестер Юнайтед» и форварду «Тоттенхэма» потребовались вынужденные замены.

    У Магуайра подозрение на сотрясение мозга. После столкновения на поле у него наблюдалась затуманенность зрения.

    Кейн хромал после игры с иранцами, сообщает Express. Во время встречи он получил болезненный удар по голеностопу.

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    Источник: Goal

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    21.11.2022 21:38
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