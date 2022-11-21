Магуайр и Кейн травмировались в матче с Ираном на ЧМ-2022

Футболисты сборной Англии Гарри Магуайр и Гарри Кейн не смогли доиграть матч против Ирана.

Защитнику «Манчестер Юнайтед» и форварду «Тоттенхэма» потребовались вынужденные замены.

У Магуайра подозрение на сотрясение мозга. После столкновения на поле у него наблюдалась затуманенность зрения.

Кейн хромал после игры с иранцами, сообщает Express. Во время встречи он получил болезненный удар по голеностопу.

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