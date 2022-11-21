Кейн вышел на матч с Ираном с повязкой «Нет дискриминации»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн вышел на матч против Ирана на ЧМ-2022 со специальной повязкой.
Форвард «Тоттенхэма» играет с повязкой, на которой написано «Нет дискриминации».
- Ранее ФИФА запретила Англии и другим сборным выходить на матчи с повязками в поддержку ЛГБТ.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
Фото: choquei
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Источник: Бомбардир.ру