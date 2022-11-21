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    Кейн вышел на матч с Ираном с повязкой «Нет дискриминации»

    Капитан сборной Англии Гарри Кейн вышел на матч против Ирана на ЧМ-2022 со специальной повязкой.

    Форвард «Тоттенхэма» играет с повязкой, на которой написано «Нет дискриминации».

    Фото: choquei

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5517

      Enter2006 17 минут назад

      А что петуха то на повязке нет?
      Ведь пазл бы сошёлся, Тоттенхэм, петух, повязка за ЛГБТ! ))

      0
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      Рейтинг: +18066

      DVOK68 1 час назад

      На колени,толерастня...

      0
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      Рейтинг: +944

      ARSteven89 1 час назад

      Англичане ещё и акцию BLM продолжают.

      0
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      Рейтинг: +1196

      mama1991 1 час назад

      петушня....

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