Кейн вышел на матч с Ираном с повязкой «Нет дискриминации»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн вышел на матч против Ирана на ЧМ-2022 со специальной повязкой.

Форвард «Тоттенхэма» играет с повязкой, на которой написано «Нет дискриминации».

Ранее ФИФА запретила Англии и другим сборным выходить на матчи с повязками в поддержку ЛГБТ.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

Фото: choquei

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