Роналду назвал себя «пуленепробиваемым» и опроверг конфликт с Фернандешем

Нападающий сборной Португалии и «МЮ» Криштиану Роналду назвал себя «пуленепробиваемым» и опроверг конфликт с одноклубником Бруну Фернандешем.

«Я просто пошутил. Его самолет опоздал, и я спросил: «Ты приехал на лодке?» Обстановка в раздевалке отличная. Нет проблем», — сказал Роналду.

Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.

После этого он стал персоной нон грата в клубе.

Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.

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