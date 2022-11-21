Роналду назвал себя «пуленепробиваемым» и опроверг конфликт с Фернандешем

Нападающий сборной Португалии и «МЮ» Криштиану Роналду назвал себя «пуленепробиваемым» и опроверг конфликт с одноклубником Бруну Фернандешем.
«Я просто пошутил. Его самолет опоздал, и я спросил: «Ты приехал на лодке?» Обстановка в раздевалке отличная. Нет проблем», — сказал Роналду.
- Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
- После этого он стал персоной нон грата в клубе.
- Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.
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Источник: Guardian