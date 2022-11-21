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    Роналду назвал себя «пуленепробиваемым» и опроверг конфликт с Фернандешем

    Нападающий сборной Португалии и «МЮ» Криштиану Роналду назвал себя «пуленепробиваемым» и опроверг конфликт с одноклубником Бруну Фернандешем.

    «Я просто пошутил. Его самолет опоздал, и я спросил: «Ты приехал на лодке?» Обстановка в раздевалке отличная. Нет проблем», — сказал Роналду.

    • Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.
    • Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.

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    Источник: Guardian

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    Сегодня, 14:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1518

      koli4ka 47 минут назад

      он конечно же имел ввиду подводную лодку?

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