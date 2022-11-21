Церемония открытия чемпионата мира получилась яркой – об этом мы писали в отдельном материале:

ЧМ-2022 по футболу официально открыт: на церемонии было много света, салюта, выступил даже Морган Фримен

Казалось бы, несмотря на афишу первого матча ЧМ-2022, атмосфера на стадионе с первых минут была тоже нормальной. Во втором тайме картина на трибунах резко изменилась: некоторые сектора опустели почти в два раза.

Что случилось с фанатами во время второго тайме матча Катар – Эквадор

На резкое изменение ситуации на трибунах обратил внимание английский журналист Шамун Хафез:

«Почти 10 минут до начала второго тайма – на трибунах полно свободных мест. Фанаты ушли домой пораньше или все еще едят шаурму в подтрибунных помешениях?»

Еще один пост Хафеза – вообще-то он про результат матча, но на фото отлично видно пустующие места:

В конце встречи диктор объявил, что на матчи пришли более 63 тысяч фанатов, что соответствует ситуации на момент начала встречи. Киран Магуайр обратил внимание на то, что данные по итогу встречи сильно разнятся с заявлением диктора стадиона. Он также удивился, что фанаты ушли так рано, учитывая цены на билеты. Они делятся на четыре категории:

Первая – 618 долларов;

Вторая – 440;

Третья – 302;

Четвертая – 55.

В связи с этим есть инсайд: Marca, ссылаясь на организаторов ЧМ-2022, говорит, что Катар купил поддержку своей сборной. Медиа ссылается в том числе и на ролики о работе в социальных сетях. В основном фанаты набирались из ближних стран, а организаторы выбирали только тех, у кого есть загранпаспорт и есть штамп о прививке от коронавируса. Большая часть таких фанатов прибыла из Ливана. Взамен на поддержку сборной Катара они получили бесплатное проживание, оплаченную дорогу и билеты на некоторые встречи.

Пока что нет комментариев со стороны ФИФА и Катара по этой теме. Но сам инсайд может косвенно подтвердить августовская встреча представителей двух стран, который запускали совместный проект в области спортивного туризма. Эта встреча состоялась в Дохе, а Ливан в ней представлял исполняющий обязанности министра спорта и туризма страны Валид Нассар.

Нассар тогда не стал комментировать инсайд о некоторой договоренности сборной Катара со стороны ливанских фанатов, но сказал: «Ливан подготовился к чемпионату мира: от нас в Катар поедут 32 тысячи фанатов. Сейчас мы обсуждаем с нашими партнерами льготы на транспорт для болельщиков из Ливана».

Если абстрагироваться от всех подозрительных слухов, то во время матча Катара и Эквадора было так:

Кажется, проплаченные фанаты были и на церемонии открытия

Здесь уже более авторитетный источник – Associated Press. Он говорит, что Катар заплатил фанатам из разных стран, чтобы они поддерживали фанатскую песню во время церемонии открытия ЧМ-2022. Поясняем ситуацию: организаторы придумали трек, который включает себя чанты фанатов всех стран, которые участвуют в турнире. Всего организаторы собрали 1600 фанатов из 32 стран, которые лояльны к политическим и общественным делам Катара и готовы исполнить часть песни в атрибутике своей страны.

Ни ФИФА, ни власти Катара не подтвердили эту информацию.

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Фото: AFLO, www.imago-images.de, XinHua/Global Look Press