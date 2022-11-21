Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Правда ли, что Катар платит фанатам для поддержки своей сборной – разбираемся в этом инсайде

Правда ли, что Катар платит фанатам для поддержки своей сборной – разбираемся в этом инсайде

21 ноября 2022, 14:02
4

Церемония открытия чемпионата мира получилась яркой – об этом мы писали в отдельном материале:

ЧМ-2022 по футболу официально открыт: на церемонии было много света, салюта, выступил даже Морган Фримен

Казалось бы, несмотря на афишу первого матча ЧМ-2022, атмосфера на стадионе с первых минут была тоже нормальной. Во втором тайме картина на трибунах резко изменилась: некоторые сектора опустели почти в два раза.

Что случилось с фанатами во время второго тайме матча Катар – Эквадор

На резкое изменение ситуации на трибунах обратил внимание английский журналист Шамун Хафез:

«Почти 10 минут до начала второго тайма – на трибунах полно свободных мест. Фанаты ушли домой пораньше или все еще едят шаурму в подтрибунных помешениях?»

Еще один пост Хафеза – вообще-то он про результат матча, но на фото отлично видно пустующие места:

В конце встречи диктор объявил, что на матчи пришли более 63 тысяч фанатов, что соответствует ситуации на момент начала встречи. Киран Магуайр обратил внимание на то, что данные по итогу встречи сильно разнятся с заявлением диктора стадиона. Он также удивился, что фанаты ушли так рано, учитывая цены на билеты. Они делятся на четыре категории:

  • Первая – 618 долларов;
  • Вторая – 440;
  • Третья – 302;
  • Четвертая – 55.

В связи с этим есть инсайд: Marca, ссылаясь на организаторов ЧМ-2022, говорит, что Катар купил поддержку своей сборной. Медиа ссылается в том числе и на ролики о работе в социальных сетях. В основном фанаты набирались из ближних стран, а организаторы выбирали только тех, у кого есть загранпаспорт и есть штамп о прививке от коронавируса. Большая часть таких фанатов прибыла из Ливана. Взамен на поддержку сборной Катара они получили бесплатное проживание, оплаченную дорогу и билеты на некоторые встречи.

Пока что нет комментариев со стороны ФИФА и Катара по этой теме. Но сам инсайд может косвенно подтвердить августовская встреча представителей двух стран, который запускали совместный проект в области спортивного туризма. Эта встреча состоялась в Дохе, а Ливан в ней представлял исполняющий обязанности министра спорта и туризма страны Валид Нассар.

Нассар тогда не стал комментировать инсайд о некоторой договоренности сборной Катара со стороны ливанских фанатов, но сказал: «Ливан подготовился к чемпионату мира: от нас в Катар поедут 32 тысячи фанатов. Сейчас мы обсуждаем с нашими партнерами льготы на транспорт для болельщиков из Ливана».

Если абстрагироваться от всех подозрительных слухов, то во время матча Катара и Эквадора было так:

Кажется, проплаченные фанаты были и на церемонии открытия

Здесь уже более авторитетный источник – Associated Press. Он говорит, что Катар заплатил фанатам из разных стран, чтобы они поддерживали фанатскую песню во время церемонии открытия ЧМ-2022. Поясняем ситуацию: организаторы придумали трек, который включает себя чанты фанатов всех стран, которые участвуют в турнире. Всего организаторы собрали 1600 фанатов из 32 стран, которые лояльны к политическим и общественным делам Катара и готовы исполнить часть песни в атрибутике своей страны.

Ни ФИФА, ни власти Катара не подтвердили эту информацию.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Фото: AFLO, www.imago-images.de, XinHua/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serglider
1669219283
Блиииин... Не мог Катар с Россией замутить по поводу "спортивного туризма", я бы с удовольствием съездил бы на халяву на ЧМ в Катар, хоть на открытие, хоть на закрытие, а если еще матчи можно было посмотреть вообще был бы зачет! А англосаксы не могут нигде мимо пройти, что бы не сунуть свой нос, куда их не просят и начать учить как, с их точки зрения, нужно было сделать)))
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
5
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
5
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Все новости
Все новости
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
12
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+