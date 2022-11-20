Вот и случилось – главный турнир футбола в этом году начался. Да-да, мы о чемпионате-мира в Катаре. Турнир начинается в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» в 19:00 по мск – с матча Катара и Эквадора.

Ну а турнир традиционно начинается с церемонии открытия. Креативный директор Катара-2022 Марко Балич, который в своей жизни ставил достаточно церемоний открытий, сказал: эта – особенная. Она сочетание, пиротехнику, выступление артистов, шоу на дронах и много-много всего.

Все началось с традиционного ролика об открытии ЧМ – путники идут по пустыни, а закадровый голос говорить о природе Катара.

Таким кадром завершается ролик.

Дальше – представление в восточном стиле, в котором, кстати, участвуют верблюды.

В церемонии открытия поучаствовал и Морган Фримен. Он говорил с Ганимом Аль-Муфтой, с которым вместе пригласил мир присоединиться к большому футбольному шоу.

Традиционный танец Катара в сочетании со световым шоу.

Следующая часть: организаторы представили всех участников чемпионата мира. На фоне звучал трек, собранный из чантов фанатов 32 стран, которые сыграют на ЧМ. На поле было следующее:

Дальше представление объединило световое шоу и танцы. Организаторы вспомнили треки с прошлых чемпионатов и маскотов прошлых турниров:

Не обошлось и без появления символа ЧМ-2022:

Ну и выступление Чонгука. Он был заявлен как главная звезда этой церемонии открытия:

Позже к нему присоединился Фахад Аль‑Кубайс, катарский певец и правозащитник. Они вместе исполнили гимн ЧМ-2022. На этом завершилась церемония открытия ЧМ-2022. Эмир Катара выступил с приветственной речью, в которой сказал, как его страна рада видеть фанатов со всего мира, пожелал участникам удачи и победы и официально открыл турнир. Его речь завершил праздничный салют:

Текст: Илья Егоров

Фото: cкриншоты с трансляции на канале «Матч ТВ»