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    Гильямон пропустит как минимум 2 матча ЧМ-2022 из-за травмы, еще 7 футболистов сборной Испании простудились

    Сборная Испании столкнулась с кадровыми проблемами на чемпионате мира.

    Полузащитник «Валенсии» Уго Гильямон не поможет национальной команде в первых матчах турнира из-за повреждения связок колена.

    Он точно пропустит игры с Коста-Рикой (23 ноября) и Германией (27 ноября). Ко встрече с Японией (1 декабря) хавбек может восстановиться.

    Еще семь футболистов испанской сборной простудились, предположительно, из-за работы кондиционера.

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    Источник: AS

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