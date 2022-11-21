Гильямон пропустит как минимум 2 матча ЧМ-2022 из-за травмы, еще 7 футболистов сборной Испании простудились

Сборная Испании столкнулась с кадровыми проблемами на чемпионате мира.

Полузащитник «Валенсии» Уго Гильямон не поможет национальной команде в первых матчах турнира из-за повреждения связок колена.

Он точно пропустит игры с Коста-Рикой (23 ноября) и Германией (27 ноября). Ко встрече с Японией (1 декабря) хавбек может восстановиться.

Еще семь футболистов испанской сборной простудились, предположительно, из-за работы кондиционера.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира