Литвинов: «Нас лишили матчей с европейскими сборными, но и в Азии команды высокого класса»

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов поговорил об уровне азиатских соперников.

– Какая атмосфера в команде, с учетом того, что играете только с командами из близлежащих стран?

– Настроение нормальное, все на позитиве. Для нас главное принимать участие в международных играх, к этому мы все стремимся. Нас лишили возможности играть с европейскими сборными, но и здесь команды высокого класса, игроки играют в топ-чемпионатах, поэтому для нас очень важно играть.

Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.

Сборная играет только товарищеские матчи.

Завтра, 20 ноября, россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.

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