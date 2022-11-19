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    Карпин: «Мостовой, Радимов критикуют сборную? Кто эти люди? Они много кого тренировали?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику команды.

    «Александр Мостовой, Владислав Радимов критикуют сборную? Кто эти люди? Они много кого тренировали? Лучше слушать тех, кто тренировал со сборной», – считает Карпин.

    • Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).
    • Завтра, 20 ноября, Россия сыграет с Узбекистаном.
    • Россияне отстранены от международных турниров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5483

      Enter2006 17 минут назад

      После матча со сборной Таджикистана пол страны критикует...

      0
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      Рейтинг: +170

      crf575757 20 минут назад

      МОСТОВОЙ и РАДИМОВ просто чмошники,ничего в футболе не смыслящие. Жалкие лузеры!!!

      0
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      Рейтинг: +17893

      Cleaner 1 час назад

      А что это за люди и где они живут?
      А вдруг они не курят, а вдруг они не пьют?
      И кого они тренировали?..)))

      0
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      Рейтинг: +12118

      Алексей З 1 час назад

      Так для кого вы играете , не для болельщиков ?
      Только бывшие тренера могут замечания делать ? Что-то новенькое от Карпа.

      1
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      Рейтинг: +7569

      BarStep 1 час назад

      Хамишь парниша..

      1
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      Рейтинг: +934

      SpartakMoskwa > BarStep 1 час назад

      Таким как Мостовой и Радимов грех не похамить!!
      Все правильно делает Валера, за высеры Мостового ему давно в жбан нужно дать

      2
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      Рейтинг: +12118

      Алексей З > SpartakMoskwa 1 час назад

      Если бы их оценки не совпадали с миллионами болельщиков , то конечно, а так очередное хамство по-карпински.

      1
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      Рейтинг: +7569

      BarStep > SpartakMoskwa 1 час назад

      Ну и какие они не такие и им даже не грех похамить?

      Логика однако..
      Если мне лично человек (и что он говорит) не совсем приятен, мне что, зеленый свет как ты говоришь ему в жбан?!

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      Рейтинг: +934

      SpartakMoskwa > BarStep 57 минут назад

      Каждое интервью Мостового провокационное, у человека корона на голове, он не с кем не считается, до копался до Карпина до Абаскаля и тд и тп, этот человек заслужил получить в жбан

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      Рейтинг: +7569

      BarStep > SpartakMoskwa 47 минут назад

      Ну ты и перец!
      А у Карпина каждое его интервью - лейся песня?

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      Рейтинг: +129

      SuperPav11 > BarStep 34 минуты назад

      Что за фомильярность

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      Рейтинг: +129

      SuperPav11 > BarStep 32 минуты назад

      Карпин классный тренер а Мостовой и Родимов не тренеры

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      Рейтинг: +51041

      MaxRnD > BarStep 31 минуту назад

      Так вопросы Карпину журналюгами такие задаются, что для них даже определение "лейся песня" - это, как незаслуженная похвала

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