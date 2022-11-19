Карпин: «Мостовой, Радимов критикуют сборную? Кто эти люди? Они много кого тренировали?»

После матча со сборной Таджикистана пол страны критикует...
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику команды.
«Александр Мостовой, Владислав Радимов критикуют сборную? Кто эти люди? Они много кого тренировали? Лучше слушать тех, кто тренировал со сборной», – считает Карпин.
- Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).
- Завтра, 20 ноября, Россия сыграет с Узбекистаном.
- Россияне отстранены от международных турниров.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию