Определен самый высокооплачиваемый тренер ЧМ-2022

Французский журнал France Football раскрыл зарплаты тренеров чемпионата мира-2022. Топ-5 выглядит так.

1. Ханс-Дитер Флик (сборная Германии) – 6,5 миллиона евро в год.

2. Гарет Саутгейт (сборная Англии) – 5,8.

3. Дидье Дешам (сборная Франции) – 3,8.

4. Тите (сборная Бразилии) – 3,6.

5. Луи ван Гаал (сборная Нидерландов) – 2,9.

Меньше всех из тренеров ЧМ-2022 зарабатывает Джалал Кадери из Туниса – 130 тысяч евро в год.

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