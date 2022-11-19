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    Определен самый высокооплачиваемый тренер ЧМ-2022

    Французский журнал France Football раскрыл зарплаты тренеров чемпионата мира-2022. Топ-5 выглядит так.

    1. Ханс-Дитер Флик (сборная Германии) – 6,5 миллиона евро в год.

    2. Гарет Саутгейт (сборная Англии) – 5,8.

    3. Дидье Дешам (сборная Франции) – 3,8.

    4. Тите (сборная Бразилии) – 3,6.

    5. Луи ван Гаал (сборная Нидерландов) – 2,9.

    Меньше всех из тренеров ЧМ-2022 зарабатывает Джалал Кадери из Туниса – 130 тысяч евро в год.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3279

      acor94 2 часа назад

      А сколько у карпина?

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