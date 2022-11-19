В ЦСКА объяснили досрочный отъезд Чалова из расположения сборной России

Пресс-служба ЦСКА назвала причину преждевременного возвращения нападающего Федора Чалова в расположение клуба.

«Вчера у Фeдора Чалова появились признаки вирусной инфекции, повышение температуры, в связи с чем он покинул расположение сборной России и вылетел из Ташкента в Москву, где продолжит лечение под присмотром клубных врачей», – сообщили в ЦСКА.

Чалов не сыграет с Узбекистаном.

Матч пройдет в воскресенье, 20 ноября, в 15:00 мск.

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