Чалов пропустит матч Узбекистан – Россия («Матч ТВ»)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов не поможет сборной России в товарищеской встрече с Узбекистаном.

По информации «Матч ТВ», в субботу футболист покинул расположение национальной команды и уже вернулся в Москву.

В четверг форвард провел один тайм в матче с Таджикистаном (0:0).

Сборная Узбекистана примет Россию в воскресенье, 20 ноября.

Начало – в 15:00 мск.

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