Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Чалов пропустит матч Узбекистан – Россия («Матч ТВ»)

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов не поможет сборной России в товарищеской встрече с Узбекистаном.

    По информации «Матч ТВ», в субботу футболист покинул расположение национальной команды и уже вернулся в Москву.

    В четверг форвард провел один тайм в матче с Таджикистаном (0:0).

    • Сборная Узбекистана примет Россию в воскресенье, 20 ноября.
    • Начало – в 15:00 мск.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    В ЦСКА объяснили досрочный отъезд Чалова из расположения сборной России
    Тренер сборной Узбекистана раскрыл план на игру с Россией
    Тренер сборной Узбекистана высказался о том, что Карпин называл Шомуродова «кривоногим» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23541

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Очень жаль, у Фёдора вроде бы наметился перелом в позитивную сторону в клубе, начал забивать, хотелось бы и в сборной.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11