Чалов пропустит матч Узбекистан – Россия («Матч ТВ»)

Очень жаль, у Фёдора вроде бы наметился перелом в позитивную сторону в клубе, начал забивать, хотелось бы и в сборной.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов не поможет сборной России в товарищеской встрече с Узбекистаном.
По информации «Матч ТВ», в субботу футболист покинул расположение национальной команды и уже вернулся в Москву.
В четверг форвард провел один тайм в матче с Таджикистаном (0:0).
- Сборная Узбекистана примет Россию в воскресенье, 20 ноября.
- Начало – в 15:00 мск.
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