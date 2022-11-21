«0:0 – хороший результат». Джикия – о ничьей с Узбекистаном

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат товарищеского матча с Узбекистаном (0:0).

«Понятное дело, что хотели выиграть и порадовать болельщиков. Но и 0:0 хороший результат. Играли на выезде. Давайте смотреть на всe позитивно.

Критика болельщиков? Это не в первый раз, к этому все готовы. Не буду говорить, что идeт перестройка в команде, новые люди, дебютанты. Это касается только нас.

Мы с этим справимся и будем прибавлять от игры к игре. Быстрее друг к другу притираться.

Понятно, что долгое время ничего не будет официального. Спокойно делаем свою работу. Будем стараться становиться лучше», – сказал Джикия.

В ноябре сборная России не смогла победить Таджикистан и Узбекистан.

Россияне обе встречи завершили нулевыми ничьими.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию