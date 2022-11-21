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    «0:0 – хороший результат». Джикия – о ничьей с Узбекистаном

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат товарищеского матча с Узбекистаном (0:0).

    «Понятное дело, что хотели выиграть и порадовать болельщиков. Но и 0:0 хороший результат. Играли на выезде. Давайте смотреть на всe позитивно.

    Критика болельщиков? Это не в первый раз, к этому все готовы. Не буду говорить, что идeт перестройка в команде, новые люди, дебютанты. Это касается только нас.

    Мы с этим справимся и будем прибавлять от игры к игре. Быстрее друг к другу притираться.

    Понятно, что долгое время ничего не будет официального. Спокойно делаем свою работу. Будем стараться становиться лучше», – сказал Джикия.

    • В ноябре сборная России не смогла победить Таджикистан и Узбекистан.
    • Россияне обе встречи завершили нулевыми ничьими.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17416

      paracetamol 13 минут назад

      Конечно хороший, пен в наши ворота в конце был 100%!

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      Рейтинг: +17910

      Cleaner 45 минут назад

      Джикия, ВОН из сборной! Ты КОСЯЧИЛ даже в игре с Узбеками. А теперь еще и рот открываешь. Кривоногий клоун блин...(((((((((((((((((((((

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