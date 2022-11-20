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    Овчинников: «У России имперский менталитет. Мы не принимаем силу Таджикистана и Узбекистана»

    Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал ничью сборной России с Узбекистаном (0:0)

    «Мы не понимаем уровень команды Узбекистана. У нас, наверное, немного другой менталитет. Думаем, что после Советского Союза мы самые великие в футболе из союзных стран. А так, узбеки – нормальная команда. Ничья – справедливый исход на данный момент.

    Надо везде побеждать, если ты считаешь, что лучше, сильнее и мощнее. Узбекистан и Таджикистан – хорошие команды. Мы не принимаем их силу. У нас имперский менталитет.

    Мы привыкли, что они были никто и звать их никак. В Таджикистан был «Памир» (Душанбе), в Узбекистане – «Пахтакор». Идите и выиграйте у них. И тема снимается», – сказал Овчинников.

    • 17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2022 22:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1328

      Сергей Каспийский 50 минут назад

      Пусть Овчинников напомнит нам как играли команды из Узбекистана и Таджикистана в высшей лиге чемпионата СССР по футболу. Валера не понимает, что матчи со среднеазиатскими сборными имели больше ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, чем спортивный. Имперский менталитет у сша, которые ограбили нашу страну, заморозив валютные средства.

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      Рейтинг: +19981

      Persona_non_Grata > Сергей Каспийский 46 минут назад

      Лучше задай вопрос - кто эти валютные счета так "грамотно" разместил и вот это - "политический характер" можно еще другим термином обозвать - "показуха" (((

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      Рейтинг: +1544

      IVANRUS777 > Persona_non_Grata 39 минут назад

      Да имперцы вопросов не задают) Правило первое: они правы, потому что только за ними правда и правило второе: во всём виноват коллективный запад или пиндосы. Обама уже все подъезды обоссал гадёныш)

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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 1 час назад

      В точку.

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