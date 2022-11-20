Овчинников: «У России имперский менталитет. Мы не принимаем силу Таджикистана и Узбекистана»

Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал ничью сборной России с Узбекистаном (0:0)

«Мы не понимаем уровень команды Узбекистана. У нас, наверное, немного другой менталитет. Думаем, что после Советского Союза мы самые великие в футболе из союзных стран. А так, узбеки – нормальная команда. Ничья – справедливый исход на данный момент.

Надо везде побеждать, если ты считаешь, что лучше, сильнее и мощнее. Узбекистан и Таджикистан – хорошие команды. Мы не принимаем их силу. У нас имперский менталитет.

Мы привыкли, что они были никто и звать их никак. В Таджикистан был «Памир» (Душанбе), в Узбекистане – «Пахтакор». Идите и выиграйте у них. И тема снимается», – сказал Овчинников.

17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

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