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    Президент «Урала» Иванов объяснил расторжение контракта с Уруновым

    Президент «Урала» Григорий Иванов назвал причину досрочного прекращения сотрудничества с полузащитником Остоном Уруновым.

    – Почему Остон Урунов ненадолго задержался в «Урале»? Писали про его конфликт с Гончаренко.

    – Никакого конфликта не было. Просто есть такое понятие – своя команда. Он попал не туда, куда рассчитывал.

    Так бывает. Не нашел себя в «Урале». Пришли к решению о расставании.

    – Не пахал на тренировках?

    – Да я не буду сейчас все раскрывать. Приняли такое обоюдное решение. Расстались в хороших отношениях.

    • Урунов выступал за «Урал» со 2 сентября по 25 октября.
    • Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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