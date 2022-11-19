Президент «Урала» Иванов объяснил расторжение контракта с Уруновым

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал причину досрочного прекращения сотрудничества с полузащитником Остоном Уруновым.

– Почему Остон Урунов ненадолго задержался в «Урале»? Писали про его конфликт с Гончаренко.

– Никакого конфликта не было. Просто есть такое понятие – своя команда. Он попал не туда, куда рассчитывал.

Так бывает. Не нашел себя в «Урале». Пришли к решению о расставании.

– Не пахал на тренировках?

– Да я не буду сейчас все раскрывать. Приняли такое обоюдное решение. Расстались в хороших отношениях.

Урунов выступал за «Урал» со 2 сентября по 25 октября.

Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.

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