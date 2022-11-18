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    Англия – Иран прогноз на матч чемпионата мира 2022

    Сборные Англии и Ирана сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 21 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

    Сборные ни разу не играли друг против друга.

    Англичане выиграли группу в отборочном турнире, не проиграв ни одного матча. Год назад сборная играла в финале Евро-2020.

    Иран в 14 предыдущих официальных матчах потерпел только 1 поражение.

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    Коэффициенты:

    • Победа Англии – 1.35
    • Ничья – 4.50
    • Победа Ирана – 11.50

    Рекомендуемая ставка: П1, ТМ2.5

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    Источник: «Бомбардир»

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