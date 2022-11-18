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    Карпин спрогнозировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что предстоящий чемпионат мира выиграет сборная Аргентины.

    «Аргентина – победитель, Испания – вторая. Бразилия – на третьем месте», – сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +63

      Pawel12 1 час назад

      Бред

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      Рейтинг: +11240

      alex1951 1 час назад

      Карпин сфантазировал победу Аргентины....
      Тебе щас Карпуша об Узбекистоне дюмать надобно....
      Народ волнуиться)))

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      Рейтинг: +305

      Shamil79 1 час назад

      Франция.....состав ещё тот....

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