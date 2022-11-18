Карпин спрогнозировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что предстоящий чемпионат мира выиграет сборная Аргентины.

«Аргентина – победитель, Испания – вторая. Бразилия – на третьем месте», – сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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