Карпин спрогнозировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что предстоящий чемпионат мира выиграет сборная Аргентины.
«Аргентина – победитель, Испания – вторая. Бразилия – на третьем месте», – сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: «Коммент.Шоу»